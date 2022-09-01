12:56 15 серпня Київ, Україна

До кінця року Україна розраховує отримати до 16 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю, опублікованому у понеділок, 15 серпня.

"Це залежить від успішності проведених переговорів, до 30 мільярдів може бути. Це з початку війни у переговорах. Ми вже отримали 14, тобто до кінця року можемо отримати ще від 12 до 16 мільярдів", - сказав він.

Так, у вересні очікуються надходження за програмою макрофінансової підтримки від ЄС, за якою Україна ще має отримати 8 млрд євро. При цьому кошти надійдуть кількома траншами, у вересні – не всі.