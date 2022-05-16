До кінця року Німеччина має намір відмовитися від нафти РФ

Навіть якщо не буде запроваджено загальноєвропейської заборони, Німеччина планує повністю відмовитися від імпорту нафти Росії.
Про це 16 травня повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела в уряді.
За словами чиновників, Берлін вже робить зусилля щодо укладання угод з альтернативними постачальниками, і уряд впевнений, що зможе вирішити логістичні проблеми, що залишилися, протягом наступних шести-семи місяців.
Уряд канцлера Олафа Шольца має намір просувати національний план у рамках санкцій Європи проти РФ за її вторгнення в Україну. При цьому співрозмовники не уточнили, які країни заповнюють дефіцит.
За даними міністерства економіки країни, Німеччина вже знизила частку споживання російської нафти з 35 до 12%.
Очікується, що нафтові санкції та енергетична безпека будуть у центрі уваги на зустрічі Шольца з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте 19 травня, а також у ході переговорів із еміром Катару Тамімом бен Хамадом Аль Тані у Берліні 20 травня.
За словами чиновників, Берлін вже робить зусилля щодо укладання угод з альтернативними постачальниками, і уряд впевнений, що зможе вирішити логістичні проблеми, що залишилися, протягом наступних шести-семи місяців.
Уряд канцлера Олафа Шольца має намір просувати національний план у рамках санкцій Європи проти РФ за її вторгнення в Україну. При цьому співрозмовники не уточнили, які країни заповнюють дефіцит.
За даними міністерства економіки країни, Німеччина вже знизила частку споживання російської нафти з 35 до 12%.
Очікується, що нафтові санкції та енергетична безпека будуть у центрі уваги на зустрічі Шольца з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте 19 травня, а також у ході переговорів із еміром Катару Тамімом бен Хамадом Аль Тані у Берліні 20 травня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі