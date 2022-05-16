До кінця року Німеччина має намір відмовитися від нафти РФ

15:16 16 травня Київ, Україна

Навіть якщо не буде запроваджено загальноєвропейської заборони, Німеччина планує повністю відмовитися від імпорту нафти Росії.

 
Про це 16 травня повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела в уряді.

За словами чиновників, Берлін вже робить зусилля щодо укладання угод з альтернативними постачальниками, і уряд впевнений, що зможе вирішити логістичні проблеми, що залишилися, протягом наступних шести-семи місяців.

Уряд канцлера Олафа Шольца має намір просувати національний план у рамках санкцій Європи проти РФ за її вторгнення в Україну. При цьому співрозмовники не уточнили, які країни заповнюють дефіцит.

За даними міністерства економіки країни, Німеччина вже знизила частку споживання російської нафти з 35 до 12%.

Очікується, що нафтові санкції та енергетична безпека будуть у центрі уваги на зустрічі Шольца з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте 19 травня, а також у ході переговорів із еміром Катару Тамімом бен Хамадом Аль Тані у Берліні 20 травня.