До кінця 2023 року Україна вироблятиме десятки тисяч безпілотників — Камишин

18:59 25 жовтня Київ, Україна

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив, що Україна зараз виробляє в рази більше снарядів, ніж в минулому, а дронів до кінця 2023 року вироблятиме десятки тисяч на місяць.

Про це він розповів на брифінгу під час промислового форуму НАТО у шведському Стокгольмі.



Міністр каже, що Україна досі у питаннях снарядів покладається на постачання партнерів. Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс зростає, але цього недостатньо: поки Україна не збільшила власне виробництво, все одно багато в чому покладатиметься на постачання західних партнерів.

"Якщо говорити, наприклад, про снаряди, то зараз ми виробляємо їх у рази більше, ніж за весь минулий рік. Але це в будь-якому випадку досить далеке від того, скільки нам потрібно. Тому що у нас найбільша війна поколінь. І рівень використання снарядів досить високий", - каже Камишин.