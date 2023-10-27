До кінця 2023 року Україна вироблятиме десятки тисяч безпілотників — Камишин

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив, що Україна зараз виробляє в рази більше снарядів, ніж в минулому, а дронів до кінця 2023 року вироблятиме десятки тисяч на місяць.
Про це він розповів на брифінгу під час промислового форуму НАТО у шведському Стокгольмі.
Міністр каже, що Україна досі у питаннях снарядів покладається на постачання партнерів. Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс зростає, але цього недостатньо: поки Україна не збільшила власне виробництво, все одно багато в чому покладатиметься на постачання західних партнерів.
Міністр каже, що Україна досі у питаннях снарядів покладається на постачання партнерів. Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс зростає, але цього недостатньо: поки Україна не збільшила власне виробництво, все одно багато в чому покладатиметься на постачання західних партнерів.
За словами чиновника, промисловість дронів в Україні нарощується швидше, ніж боєприпасів та бойової зброї: "Щодо дронів, то ми вже виробляємо їх тисячами. До кінця року це будуть десятки тисяч на місяць.
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