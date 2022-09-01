Дніпропетровську область окупанти обстрілювали всю ніч – ОВА

11:00 21 серпня Київ, Україна

Війська країни-агресора росії всю ніч обстрілювали ракетами Дніпропетровську область. Пошкоджено житлові будинки, газопроводи та лінії електропередач. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram у неділю, 21 серпня.

"Нас обстрілювали всю ніч. Від ворожих атак знову страждали два райони - Нікопольський та Криворізький", - написав він.

Зокрема, ворог ударив по Нікопольському району п'ять разів. На місто Нікополь росіяни направили 25 снарядів із ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві – вогонь знищив обладнання.

Також у місті понівечена школа, один будинок зруйновано, два десятки – пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач. Без світла – понад 3 тисячі людей. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.

Марганецьку громаду окупанти тричі накрили вогнем зі ствольної артилерії та РСЗВ Град. Люди не постраждали.

Також у Марганці пошкоджено високовольтну лінію – знеструмлено понад 2200 будинків. Продовжуються відновлювальні роботи.

По Мирівській громаді було зроблено 10 пострілів зі ствольної артилерії. Є руйнування п'яти будинків.

У Криворізькому районі росіяни з Ураганів обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, в ніч на суботу війська росії чотири рази відкривали вогонь по Дніпропетровській області. Тоді також під обстріл потрапили Нікопольський та Криворізький райони. Обійшлося без постраждалих.

Також напередодні ППО збила над Дніпропетровщиною чотири ракети Калібр. У Нікопольському районі через падіння уламків ракети пошкоджено чотири приватні будинки. Один із них та автомобіль поряд загорілися. 48-річний чоловік отримав опіки.