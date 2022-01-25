Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Румунії

19:05 09 вересень Київ, Україна

Глава МЗС України відвідав Румунію з робочим візитом, де обговорив питання зміцнення українсько-румунських відносин.
 
Про це повідомляє пресслужба МЗС у середу, 9 вересня.

На зустрічі обговорили питання:
  • розвитку економічного співробітництва;
  • підвищення обсягів торгівлі;
  • підвищення інвестицій.
"Міністри вирішили якнайшвидше відновити засідання Спільної міжурядової українсько-румунської комісії з економічного співробітництва. Міністри приділили чимало часу обговоренню амбітних планів співпраці в енергетиці", - повідомляється в пресслужбі.
Головними питаннями Кулеба назвав:
  • експорт електроенергії;
  • видобуток і транспортування природного газу;
  • вироблення та транспортування водню, зокрема, в рамках Європейської зеленої угоди.
З метою прискорення обробки проєктів сторони домовилися створити окрему українсько-румунську робочу групу з енергетики.
"Група могла б зібратися вже найближчим часом, не чекаючи засідання спільної міжурядової комісії. Сторони почнуть розмовляти, шукати точки дотику. Енергетика несе величезний потенціал взаємної вигоди для України, Румунії та регіону в цілому", - зазначив Кулеба.
Кримська платформа
Глава МЗС України також поінформував румунську сторону про створення "Кримської платформи" для консолідації міжнародних зусиль щодо деокупації Криму. Він запросив Румунію приєднатися до її створення.
фото: премьер-министр Румынии Людовик Орбан
Зустріч з прем'єром
На зустрічі з прем'єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном глава МЗС України обговорив:
  • розвиток економічних зв'язків двох країн;
  • збільшення обсягів торгівлі та інвестицій;
  • транскордонне співробітництво, зокрема, якнайшвидший початок пропуску з румунської сторони пасажирського автотранспорту через поромну переправу "Орловка-Ісакча".
Румунська відповідь
Румунська сторона підтвердила подальшу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, продовження санкційного режиму відносно Російської Федерації, подальшу політику невизнання незаконної окупації Криму, а також повну підтримку євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.