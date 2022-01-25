Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Румунії

Глава МЗС України відвідав Румунію з робочим візитом, де обговорив питання зміцнення українсько-румунських відносин.
Про це повідомляє пресслужба МЗС у середу, 9 вересня.
На зустрічі обговорили питання:
- розвитку економічного співробітництва;
- підвищення обсягів торгівлі;
- підвищення інвестицій.
Головними питаннями Кулеба назвав:
- експорт електроенергії;
- видобуток і транспортування природного газу;
- вироблення та транспортування водню, зокрема, в рамках Європейської зеленої угоди.
З метою прискорення обробки проєктів сторони домовилися створити окрему українсько-румунську робочу групу з енергетики.
Кримська платформа
Глава МЗС України також поінформував румунську сторону про створення "Кримської платформи" для консолідації міжнародних зусиль щодо деокупації Криму. Він запросив Румунію приєднатися до її створення.
Зустріч з прем'єром
На зустрічі з прем'єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном глава МЗС України обговорив:
- розвиток економічних зв'язків двох країн;
- збільшення обсягів торгівлі та інвестицій;
- транскордонне співробітництво, зокрема, якнайшвидший початок пропуску з румунської сторони пасажирського автотранспорту через поромну переправу "Орловка-Ісакча".
Румунська відповідь
Румунська сторона підтвердила подальшу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, продовження санкційного режиму відносно Російської Федерації, подальшу політику невизнання незаконної окупації Криму, а також повну підтримку євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.
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