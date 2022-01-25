Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Румунії

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Глава МЗС України відвідав Румунію з робочим візитом, де обговорив питання зміцнення українсько-румунських відносин.

Про це повідомляє пресслужба МЗС у середу, 9 вересня.



На зустрічі обговорили питання:

розвитку економічного співробітництва;

підвищення обсягів торгівлі;

підвищення інвестицій.

"Міністри вирішили якнайшвидше відновити засідання Спільної міжурядової українсько-румунської комісії з економічного співробітництва. Міністри приділили чимало часу обговоренню амбітних планів співпраці в енергетиці", - повідомляється в пресслужбі.

Головними питаннями Кулеба назвав:

експорт електроенергії;

видобуток і транспортування природного газу;

вироблення та транспортування водню, зокрема, в рамках Європейської зеленої угоди.

З метою прискорення обробки проєктів сторони домовилися створити окрему українсько-румунську робочу групу з енергетики.

"Група могла б зібратися вже найближчим часом, не чекаючи засідання спільної міжурядової комісії. Сторони почнуть розмовляти, шукати точки дотику. Енергетика несе величезний потенціал взаємної вигоди для України, Румунії та регіону в цілому", - зазначив Кулеба.

Кримська платформа

Глава МЗС України також поінформував румунську сторону про створення "Кримської платформи" для консолідації міжнародних зусиль щодо деокупації Криму. Він запросив Румунію приєднатися до її створення.

Зустріч з прем'єром

На зустрічі з прем'єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном глава МЗС України обговорив:

розвиток економічних зв'язків двох країн;

збільшення обсягів торгівлі та інвестицій;

транскордонне співробітництво, зокрема, якнайшвидший початок пропуску з румунської сторони пасажирського автотранспорту через поромну переправу "Орловка-Ісакча".

Румунська відповідь

Румунська сторона підтвердила подальшу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, продовження санкційного режиму відносно Російської Федерації, подальшу політику невизнання незаконної окупації Криму, а також повну підтримку євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.