12:59 30 листопада Київ, Україна

Під час відеовключення на засіданні Погоджувальної ради у ВР, голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував Комітет з правової політики за неявку на засідання.

Разумков розкритикував Комітет з правової політики за "недбалість".



Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, який не зібрався на засідання, незважаючи на доручення спікера парламенту.

Про це він заявив під час свого відеовключення на засіданні Погоджувальної ради у ВР.

"У мене двічі було доручення до Комітету з правової політики про проведення засідання комітету. На жаль, воно не відбулося. Я розумію, що хтось - хворіє, хтось - не хворіє. Але якщо ми за два тижні не можемо провести засідання і розглянути тільки 4 питання, то виникає логічне запитання у мене - а що ми робимо? Я думаю, що сьогодні Верховна Рада повинна демонструвати свою ефективність, і я думаю, що це просто якась недбалість, а не некомпетентність", - сказав Разумков.

За його словами, на порядку денному комітету стояли саме питання про допомогу робочій групі з КСУ для виходу з тієї кризової ситуації, яка виникла після безпрецедентного рішення Конституційного Суду.



Він зазначив, що двічі комітету було доручено зібратися і надати письмові пропозиції робочій групі з цих питань, але цього не сталося.