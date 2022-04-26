Дмитро Разумков розкритикував Комітет з правової політики

12:59 30 листопада Київ, Україна

Під час відеовключення на засіданні Погоджувальної ради у ВР, голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував Комітет з правової політики за неявку на засідання.
 
Разумков розкритикував Комітет з правової політики за "недбалість".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, який не зібрався на засідання, незважаючи на доручення спікера парламенту.
 
Про це він заявив під час свого відеовключення на засіданні Погоджувальної ради у ВР.
"У мене двічі було доручення до Комітету з правової політики про проведення засідання комітету. На жаль, воно не відбулося. Я розумію, що хтось - хворіє, хтось - не хворіє. Але якщо ми за два тижні не можемо провести засідання і розглянути тільки 4 питання, то виникає логічне запитання у мене - а що ми робимо? Я думаю, що сьогодні Верховна Рада повинна демонструвати свою ефективність, і я думаю, що це просто якась недбалість, а не некомпетентність", - сказав Разумков.
За його словами, на порядку денному комітету стояли саме питання про допомогу робочій групі з КСУ для виходу з тієї кризової ситуації, яка виникла після безпрецедентного рішення Конституційного Суду.

Він зазначив, що двічі комітету було доручено зібратися і надати письмові пропозиції робочій групі з цих питань, але цього не сталося.
"Я думаю, що ми отримуємо досить велику заробітну плату, особливо в тих умовах, в яких працює сьогодні парламент, щоб нам вистачало часу і таланту займатися безпосередньо своєю роботою. Якщо ні, то про це варто чесно говорити і визнавати помилки. Якщо ми не можемо за два тижні провести відповідне засідання комітету, то у мене питання і до керівництва комітету, і до апарату. Я прошу розібратися щодо діяльності секретаріату. Чому народні депутати не були повідомлені своєчасно? Чому не була забезпечена організація, і чому двічі не виконано доручення глави? З відповідним прийняттям рішень щодо колег, які долучені до цього процесу", - заявив голова ВРУ.