Під час відеовключення на засіданні Погоджувальної ради у ВР, голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував Комітет з правової політики за неявку на засідання.
Разумков розкритикував Комітет з правової політики за "недбалість".
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, який не зібрався на засідання, незважаючи на доручення спікера парламенту.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, який не зібрався на засідання, незважаючи на доручення спікера парламенту.
Про це він заявив під час свого відеовключення на засіданні Погоджувальної ради у ВР.
За його словами, на порядку денному комітету стояли саме питання про допомогу робочій групі з КСУ для виходу з тієї кризової ситуації, яка виникла після безпрецедентного рішення Конституційного Суду.
Він зазначив, що двічі комітету було доручено зібратися і надати письмові пропозиції робочій групі з цих питань, але цього не сталося.
Він зазначив, що двічі комітету було доручено зібратися і надати письмові пропозиції робочій групі з цих питань, але цього не сталося.
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