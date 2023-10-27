Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за множинне громадянство для українців. Винятки – подвійне громадянство з агресором.
Про це Кулеба сказав на XII Всесвітньому Конгресі Українців, де був одним із спікерів.
Хоча вже довго точилися дискусії з цієї теми, міністр упевнений у необхідності запровадження множинного громадянства. Множинне громадянство, за словами Кулеби, зберігатиме та розвиватиме всесвітню українську спільноту.
Хоча вже довго точилися дискусії з цієї теми, міністр упевнений у необхідності запровадження множинного громадянства. Множинне громадянство, за словами Кулеби, зберігатиме та розвиватиме всесвітню українську спільноту.
Він додав, що після вступу України до Євросоюзу українські паспорти матимуть такий самий статус, як і документи сусідніх європейських держав.
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