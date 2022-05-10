Дмитро Кулеба виїхав з робочим візитом до Молдови

12:33 09 грудня Київ, Україна

Дмитро Кулеба 9-10 грудня планує виліт в Молдову. Цей візит має покласти початок довгим і продуктивним двостороннім відносинам Молдови та України.

Про це в середу повідомляє пресслужба МЗС.



"Візит підтвердить готовність України і Молдови до перезавантаження двосторонніх відносин за підсумками недавніх президентських виборів в Молдові", - йдеться в повідомленні.



Під час візиту Кулеба зустрінеться з обраною президенткою Маєю Санду і міністром закордонних справ і європейської інтеграції Ауреліу Чокоєм.



Очікується, що вони обговорять взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови, розвиток двостороннього економічного співробітництва, зміцнення регіональної безпеки, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій.