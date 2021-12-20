Дмитро Кулеба зустрінеться з главою МЗС Словенії Анже Логаром

Анже Логар - міністр закордонних справ Республіки Словенія, відгукнувся на запрошення Дмитра Кулеби і днями прибуде з робочим візитом до Києва.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
За даними зовнішньополітичного відомства, в ході зустрічі міністри обговорять актуальні питання українсько-словенських відносин і подальші кроки для розвитку політичного діалогу та збільшення обсягів двосторонньої торгівлі.
"Окремою темою зустрічі стануть відносини України і Європейського Союзу в контексті головування Словенії в Раді ЄС у другому півріччі 2021 року", - підкреслюють в МЗС.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі