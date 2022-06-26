Дмитрий Кулеба: Украина отказывается вести диалог с представителями ОРДЛО

16:38 16 травня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що українська делегація відмовилася вести діалог з представниками "ДНР" і "ЛНР", це дуже розлютило Росію

Україна виключає можливість прямого діалогу з представниками ОРДЛО в рамках Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи підсумки онлайн-засідання.



"Делегація відмовилася від будь-якого прямого діалогу з представниками" ДНР "і" ЛНР ". Це розлютило російських представників, але це наша принципова українська позиція, ми продовжуємо на ній наполягати. Ніяких прямих переговорів. Домовленостей, прогресу з конкретних питань досягнуто не було. Але , скажімо, сталася розвідка боєм, відбулася важлива зондування, куди можна буде рухатися далі, щоб знаходити рішення ", - повідомив Кулеба.



Оновлена делегація України взяла участь у відеоконференції ТКГ. Міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, що в ході відеоконференції українська сторона вказала російським представникам на те, що "запрошені" від ОРДЛО особи є громадянами Російської Федерації.



Представник "Делегація відмовилася від будь-якого прямого діалогу з представниками" ДНР "і" ЛНР ". Це розлютило російських представників, але це наша принципова українська позиція, ми продовжуємо на ній наполягати. Ніяких прямих переговорів. Домовленостей, прогресу з конкретних питань досягнуто не було. Але , скажімо, сталася розвідка боєм, відбулася важлива зондування, куди можна буде рухатися далі, щоб знаходити рішення ", - повідомив Кулеба.Оновлена делегація України взяла участь у відеоконференції ТКГ. Міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, що в ході відеоконференції українська сторона вказала російським представникам на те, що "запрошені" від ОРДЛО особи є громадянами Російської Федерації.Представник РФ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов після засідання заявив, що відеоконференція виявилася на межі зриву через позицію української сторони. За його словами, представники Києва намагалися відмовитися від прямого діалогу з представниками ОРДЛО "в порушення Комплексу заходів з виконання Мінських угод". Гризлов стверджує, що таким чином Київ "грубо порушує" резолюцію Ради Безпеки ООН, якій були схвалені Мінські угоди.



5 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив новий склад української делегації для участі у тристоронній контактній групі. Очолює українську делегацію і раніше колишній президент Леонід Кучма, що "має забезпечити спадкоємність і непорушність українських позицій".



У 2014 році, відразу після анексії Криму, Росія почала збройну агресію на сході України. Бойові дії ведуться між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на пропоновані Україною факти і докази.