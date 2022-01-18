Дмитро Кулеба розповів, яка робота виконана для якнайшвидшого вступу України в ЄС і НАТО

Сьогодні, 3 вересня в прямому ефірі одного з українських телеканалів Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як просувається процес вступу України в ЄС і НАТО, і які кроки зробив уряд.
"У напрямку інтеграції енергійно працює і моя колега Ольга Стефанишин, і я в Міністерстві закордонних справ. Буквально вчора ми прийняли кілька рішень, які імплементують наші зобов'язання в рамках відносин з ЄС, підсилюють механізм координації європейської інтеграції всередині країни. Ольга ініціювала це рішення, прем'єр її повністю підтримав. Більш того, вперше в історії України саме прем'єр-міністр очолює цей координаційний орган", - розповів Кулеба.
Таким чином, питання координації виноситься на максимально високий рівень.
За словами міністра, вступ до ЄС і НАТО - це паралельні процеси.
"У напрямку інтеграції енергійно працює і моя колега Ольга Стефанишин, і я в Міністерстві закордонних справ. Буквально вчора ми прийняли кілька рішень, які імплементують наші зобов'язання в рамках відносин з ЄС, підсилюють механізм координації європейської інтеграції всередині країни. Ольга ініціювала це рішення, прем'єр її повністю підтримав. Більш того, вперше в історії України саме прем'єр-міністр очолює цей координаційний орган", - розповів Кулеба.
Таким чином, питання координації виноситься на максимально високий рівень.
За словами міністра, вступ до ЄС і НАТО - це паралельні процеси.
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