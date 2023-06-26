Дмитро Кулеба: поставка електроенергії з Росії є вимушеним тимчасовим кроком

Дмитро Кулеба переконаний, що протягом двох-трьох років Україна пройде необхідний технологічний шлях і зможе повністю відмовитися від російської електромережі.
Також він підкреслив, що стратегія України зараз - повністю відрізатися від російської системи, не залежати від неї жодним чином і в термін до 2023 року стати частиною електромережі Європейського Союзу.
Кулеба пояснив, чому був визначений саме такий термін: "Потрібно пройти технологічний шлях, потрібно привести свою систему у відповідність до європейських стандартів. Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, це (2023 рік. - ред.) найраніший термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу на європейські стандарти".
Кулеба пояснив, чому був визначений саме такий термін: "Потрібно пройти технологічний шлях, потрібно привести свою систему у відповідність до європейських стандартів. Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, це (2023 рік. - ред.) найраніший термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу на європейські стандарти".
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