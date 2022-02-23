Дмитро Кулеба відвідав Пентагон

06:49 23 лютий Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з робочим візитом відвідав у вівторок Пентагон , де провів бесіду з його головою Ллойдом Остіном.



Остін сказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть тісно співпрацювати з Києвом та союзниками, «намагаючись знайти спосіб уникнути подальшого конфлікту».



Він високо оцінив «зважену реакцію» України на заклик до мирного врегулювання «перед лицем російської агресії, провокацій та хибних звинувачень».



Президент Росії Володимир Путін "все ще може уникнути повномасштабної трагічної війни, ініціатором якої є РФ", додав Остін.



Під час зустрічі Дмитро Кулеба наголосив: «У наші дні дипломатія означає також і оборону», — сказав він, оскільки Київ шукає більшої військової підтримки з боку Сполучених Штатів.



"Моє послання просте: сильна Україна - найкращий засіб стримування Росії", - сказав він.