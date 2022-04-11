Дмитро Кулеба побоюється проросійського впливу Додона на політику Молдови
16:54 16 листопада Київ, Україна
Дмитро Кулеба висловив стурбованість проросійською політикою колишнього президента Молдови Ігоря Додона. За його словами, загроза впливу РФ на політику Молдови полягає в тому, що партія Додона зберігає багато місць в молдавському парламенті і зможе впливати на політичний процес в країні.
"Річ в тому, що в Молдові повноваження між президентом і парламентом розподілені на користь парламенту, і тому дуже добре, що вибори закінчилися і пройшли спокійно, нормально. Мая Санду, на відміну від президента Додона, ніколи не робила заяви, неприйнятні для України, про статус Криму. Тому ми будемо з нею активно працювати", - зазначив глава МЗС.
За словами Кулеби, з огляду на те, що партія Додона зберігає дуже багато місць в молдавському парламенті і вплив на політичний процес, "Молдова буде балансувати".
"Їм треба буде прикладати багато зусиль, щоб знайти внутрішній баланс між президентом і парламентом. Вони вже були в цій ситуації, тільки було навпаки: прозахідний парламент і проросійський президент. Тому всі ці рокіровання для молдавської політики є зрозумілими речами. Для України важливіше за все, щоб Молдова була стабільною країною, і щоб Росія в ній не нарощувала вплив. Тому існування цього балансу нас цілком влаштовує", - підсумував Кулеба.
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