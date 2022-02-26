Дмитро Кулеба звернувся до світу: "Знищте економіку РФ"

12:02 26 лютий Київ, Україна

Сьогодні, 26 лютого, вранці, після ракетного обстрілу житлових будинків української столиці, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба через Twitter закликав усі країни світу створити повну політичну та економічну ізоляцію Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Щоб зупинити агресора та припинити вбивство мирних жителів України, світ має зробити рішучі кроки.

Своє звернення Кулеба супроводжував знімком розбитої російською ракетою київської багатоповерхівки.