Дмитро Кулеба: нам не потрібна компенсація, нам потрібен Крим

15:14 30 червня Київ, Україна





За його словами, вимога компенсації зашкодило б стратегії країни щодо незаконної окупації території іноземною державою. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що держава не має наміру вести переговори з Росією про компенсацію за анексувати півострів, але бізнес має право судитися за втрачені активи.За його словами, вимога компенсації зашкодило б стратегії країни щодо незаконної окупації території іноземною державою.

"А ви хочете, щоб ми визнали незаконною окупацію, попросили собі компенсацію за це? Або як? Типу - заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія зовсім інша. Ми так і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація ", - заявив Кулеба.

У той же час, він відзначив, що компанії мають право судитися за втрачені активи.