Дмитро Кулеба: нам не потрібна компенсація, нам потрібен Крим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що держава не має наміру вести переговори з Росією про компенсацію за анексувати півострів, але бізнес має право судитися за втрачені активи.
За його словами, вимога компенсації зашкодило б стратегії країни щодо незаконної окупації території іноземною державою.
За його словами, вимога компенсації зашкодило б стратегії країни щодо незаконної окупації території іноземною державою.
У той же час, він відзначив, що компанії мають право судитися за втрачені активи.
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