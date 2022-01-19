Дмитро Кулеба: Австралія продовжила термін дії санкцій проти РФ
17:21 04 вересень Київ, Україна
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
розповів, що Австралія продовжила дію санкцій проти РФ на три роки або до виконання Мінських домовленостей.
"Хороша новина прийшла до нас з Австралії. Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації на наступні три роки або до виконання Росією своїх зобов'язань за Мінськими угодами. Про це ми отримали офіційну комунікацію Австралії, її рішення є остаточним. Австралія оновила список санкцій, і сьогодні він налічує 37 компаній і 101 людини", - зазначив Кулеба.
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