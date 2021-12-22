Дмитро Кулеба 15 квітня прийматиме глав МЗС Латвії та Литви

15:51 13 квітень Київ, Україна

З робочим візитом 15 квітня в Київ прилетить міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс, метою візиту є "вираження непохитної підтримки Україні" у зв'язку з ескалацією військової напруги на сході країни.



Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Латвії.

"Недавні військові дії і пересування Росії, включаючи нарощування її збройних сил в безпосередній близькості від території України, створюють значну загрозу безпеці в регіоні, тому важливо, щоб Латвія висловила свою непохитну підтримку Україні в цих складних обставинах", - заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс перед майбутнім візитом.

В рамках візиту міністр закордонних справ зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і іншими високопоставленими українськими чиновниками.



Водночас видання Delfi також повідомляє, що в четвер голова Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідає Київ.

"Моє послання абсолютно зрозуміле - Литва не залишає в біді своїх партнерів та друзів, його я і везу, це і демонстрація солідарності, бо ми бачимо ситуацію, яка вона, і дотримуємося установки про те, що територіальна цілісність України повинна захищатися", - сказав у вівторок журналістам в Сеймі Г. Ландсбергіс.

За його словами, позиції держав НАТО щодо ситуації розходяться і в середу міністри закордонних справ і оборони Альянсу намагатимуться узгодити спільну позицію для реакції на збільшення кількості російських військових на кордоні з Україною.