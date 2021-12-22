Дмитро Кулеба 15 квітня прийматиме глав МЗС Латвії та Литви

З робочим візитом 15 квітня в Київ прилетить міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс, метою візиту є "вираження непохитної підтримки Україні" у зв'язку з ескалацією військової напруги на сході країни.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Латвії.
В рамках візиту міністр закордонних справ зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і іншими високопоставленими українськими чиновниками.
Водночас видання Delfi також повідомляє, що в четвер голова Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідає Київ.
Водночас видання Delfi також повідомляє, що в четвер голова Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідає Київ.
За його словами, позиції держав НАТО щодо ситуації розходяться і в середу міністри закордонних справ і оборони Альянсу намагатимуться узгодити спільну позицію для реакції на збільшення кількості російських військових на кордоні з Україною.
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