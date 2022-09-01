Для війни в Україні залучають чоловіків із Центральної Азії та викрадених чеченців – розвідка

14:07 17 серпня Київ, Україна

Через недостатню кількість охочих їхати на війну в Україну, російська влада почала агітувати громадян Центральної Азії, які проживають у Московському регіоні, а в Чечні триває практика викрадення чоловіків для відправлення на фронт.



Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Першість у цьому питанні займає Московський регіон - для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану", - йдеться у повідомленні.

Окрім фінансової винагороди контрактникам, які воюватимуть проти України, пропонується отримання російського громадянства.



Водночас у Чечні триває формування та підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україні. Значну частину добровольців у сформованих батальйонах становлять викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, переважно із сільської місцевості.

“Практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, що воюють в Україні на догоду москві, породжує хвилі невдоволення серед мешканців Чечні. Громадяни республіки висловлюють обурення тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів – росіян та українців. Така політика Кадирова сприймається як зрада мусульман", - підсумували в ГУР.

Однак під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні.