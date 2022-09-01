Для війни в Україні залучають чоловіків із Центральної Азії та викрадених чеченців – розвідка

Через недостатню кількість охочих їхати на війну в Україну, російська влада почала агітувати громадян Центральної Азії, які проживають у Московському регіоні, а в Чечні триває практика викрадення чоловіків для відправлення на фронт.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Окрім фінансової винагороди контрактникам, які воюватимуть проти України, пропонується отримання російського громадянства.
Водночас у Чечні триває формування та підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україні. Значну частину добровольців у сформованих батальйонах становлять викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, переважно із сільської місцевості.
Водночас у Чечні триває формування та підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україні. Значну частину добровольців у сформованих батальйонах становлять викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, переважно із сільської місцевості.
Однак під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні.
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