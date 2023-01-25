Для збереження життя особового складу ЗСУ відійшли від Соледара

13:50 25 січня Київ, Україна

Українські війська залишили місто Соледар на Донеччині та закріпилися на заздалегідь підготовлених позиціях. Про це в середу, 25 січня, сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Суспільному.

"Для збереження життя особового складу, Сили оборони відійшли від Соледара. Закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогові на Донецькому напрямку фронту та увійти до тилу, а потім рухатися на оперативний простір. Вибили (ЗСУ – ред.) максимально сил, насамперед живу силу особового складу, виснажили ворога", – сказав він.

Череватий запевнив, що лінія фронту в Соледарі була вирівняна: ні оточення, ні взяття в полон українських військових не було.

"Це війна. Кожен воєначальник діє з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог просто кидати бійців на забій. Намагаємось маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактику малих груп, щоб максимально виснажити ворога", – додав він.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що зараз росія хоче привернути увагу до "маленького міста Соледар на тлі того, що раніше ворог зазнав суттєвих поразок на Київщині, у Харківській операції, Лиманській, Херсонській".

Нагадаємо, ще 13 січня в росії заявили про взяття Соледара. У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомив, що бої за це місто продовжуються.