Для збереження санкцій ЄС щодо чиновників Януковича Україні потрібні відповідні судові рішення – Кулеба

Щоб санкції Євросоюзу щодо чиновників часів Віктора Януковича продовжили діяти, щодо таких осіб в Україні мають бути ухвалені судові рішення.
На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Заяву про санкції Кулеба зробив на тлі повідомлень європейських та українських журналістів про те, що зі списку санкцій ЄС хочуть виключити главу Міністерства доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка. Остаточного рішення ще не ухвалено, тому у відповідному переліку перебувають 7 осіб із 18, включаючи Януковича.
У червні цього року ЄС вперше зняв старі санкції з президента-втікача та його сина Олександра. Зробили це тому, що Рада ЄС не змогла довести суду загальної юрисдикції Євросоюзу, що у кримінальних процесах проти них в Україні дотримано права на ефективний судовий захист.
На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Заяву про санкції Кулеба зробив на тлі повідомлень європейських та українських журналістів про те, що зі списку санкцій ЄС хочуть виключити главу Міністерства доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка. Остаточного рішення ще не ухвалено, тому у відповідному переліку перебувають 7 осіб із 18, включаючи Януковича.
У червні цього року ЄС вперше зняв старі санкції з президента-втікача та його сина Олександра. Зробили це тому, що Рада ЄС не змогла довести суду загальної юрисдикції Євросоюзу, що у кримінальних процесах проти них в Україні дотримано права на ефективний судовий захист.
На початку тижня, за словами глави МЗС, відбулася нарада під головуванням генпрокурорки Ірини Венедиктової, під час якої “всі правоохоронці, представники Міністерства закордонних справ та віцепрем'єр з євроінтеграції "пробіглися" у всіх справах, щоб побачити більш перспективні, і зараз колеса держмеханізму у цьому питанні крутитимуться швидше", - додав чиновник.
Нагадаємо, у червні відкрилася експертна мережа Кримської платформи для членства міжнародних експертів та організацій. Мережа даватиме рекомендації демократичним країнам, зокрема, як зробити більш ефективними санкції, щоб домогтися повернення Росії у межі міжнародного права та деокупувати Крим.
Нагадаємо, у червні відкрилася експертна мережа Кримської платформи для членства міжнародних експертів та організацій. Мережа даватиме рекомендації демократичним країнам, зокрема, як зробити більш ефективними санкції, щоб домогтися повернення Росії у межі міжнародного права та деокупувати Крим.
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