Для російських окупантів Придністров'я наразі стало масштабною проблемою - ГУР Міноборони України

08:01 03 травня Київ, Україна

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов вважає, що Придністров'я для російських окупантів у військовому плані є величезною проблемою. Є територія, яку вони повністю контролюють. Проте вони не мають до неї ніякого підходу.

«Кордон з одного боку з Молдовою, з іншого – з Україною. І як би вони там не кричали, нічого серйозного вони там зробити не можуть. Ті підрозділи, які перебувають у Придністров'ї, це і є вся їхня сила, а їх приблизно 1,3 тис. осіб. Це російські офіційні війська у цьому регіоні», – повідомив він.

Здебільшого війська рф, за словами Буданова, охороняють склади у населеному пункті Ковбасне, меншою — радіоцентр у селищі Маяк та стоять у Тирасполі.