Для розслідування військових злочинів РФ до Києва приїхали експерти зі Словаччини

06:33 22 квітня Київ, Україна

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що в Україну прибули експерти-криміналісти зі Словаччини. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



Перша група вже у столиці та готова допомагати нам у розслідуванні військових злочинів. У ньому словацькі поліцейські, судово-медичні експерти та антрополог. Вони поділяться своїм часом, знаннями та досвідом, працюючи у спільних групах з українськими колегами», – зазначила генпрокурор.



Вона наголосила, що в Україні за час повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано вже понад 7 тис. 600 військових злочинів РФ та підтримка миру у збиранні доказів необхідна.



Венедиктова нагадала, що зараз у Київській області працює місія представників французької жандармерії та медичної служби Збройних сил Французької Республіки. Також в Україні є команда офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.



«Робота іноземних спеціалістів – це знак відкритості України. Наша мета є абсолютно прозорою – ретельне розслідування кожного військового злочину РФ для притягнення винних до відповідальності», – зазначила генпрокурор.