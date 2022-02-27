Для протидії російській агресії США виділять $300 млн

09:17 29 травень Київ, Україна

Держдепартамент США подав запит на $6,1 млрд як фінансову допомогу іноземним державам у військових цілях, зокрема, майже $300 млн країнам Європи та Євразії з метою протидії загрозам з Росії.

Про це йдеться в плані бюджету, опублікованому в п'ятницю відомством.



У плані бюджету говориться, що цей запит в разі його схвалення буде сприяти забезпеченню безпеки громадян США шляхом посилення військової підтримки ключових союзників США і урядів країн-партнерів, щоб вони могли сприяти регіональній та глобальній стабільності і протидіяти транснаціональним загрозам, включаючи тероризм і торгівлю наркотиками, зброєю і людьми.



Зокрема, в ньому наголошується, що "стратегічні пріоритети в області безпеки в Європі і Євразії полягають у протидії російському впливу і агресії за допомогою зміцнення можливостей союзників і партнерів (...) забезпечувати власний захист шляхом поліпшення взаємодії з НАТО та іншими західними силами". До пріоритетних одержувачів коштів, згідно з підготовленим адміністрацією США проєктом бюджету, входять Україна, Грузія, Естонія, Латвія і Литва.



Крім того, $112 млн Держдеп просить виділити на навчання іноземних військових. Так, близько $27 млн пропонується направити до Європи і в Євразію, щоб "посилити регіональну безпеку і взаємодію серед американських, європейських збройних сил і сил НАТО, і допомогти протидії російській агресії". Пріоритетними одержувачами коштів названі Болгарія, Грузія, Польща, Румунія, Туреччина та Україна.



Підготовлений адміністрацією США проєкт бюджету на 2022 фінансовий рік буде спрямований на розгляд до Конгресу.