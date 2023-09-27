Для повного розмінування України потрібно $37 млрд і понад 10 000 саперів

В Україні відбувся перший форум "Розмінуй Україну" (Demine Ukraine Forum). Серед учасників – прем'єр-міністр та керівники відомств, які займаються розмінуванням, а також міжнародні партнери України.

Для повного розмінування України необхідно 37 млрд доларів та понад 10 тисяч саперів. У державі є лише 3 тисячі спеціалістів. За словами Шмигаля, не обійтися без допомоги міжнародних партнерів. Близько 40 країн уже виділили 250 млн доларів на розмінування.



Перша віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що у проєкті бюджету на 2024 рік передбачено 2 млрд грн за компенсацію аграріям за послуги з розмінування, які фермери купуватимуть. Також вона розповіла про механізм тендеру, який працюватиме на ProZorro з наступного року. Аграрій повинен прийти на аукціон, вказати площу своєї землі, яка потребує гуманітарного розмінування, а оператори з розмінування виставлять власні ціни на цю послугу. Аграрій відповідно вибере найнижчу ціну і держава компенсує половину коштів. Також урегулюють питання компенсації за розмінування, яке фермери здійснювали самостійно до 2024 року.



За словами Свириденко, на прикладі Житомирської області 500 тисяч грн коштувало розмінування 3 гектарів, тобто розмінування квадратного кілометра коштує 17 гривень. У світі гуманітарне розмінування коштує 3-5 доларів за 1 квадратний кілометр. Але держава не втручатиметься у ринок розмінування та ціни в Україні.



Прем'єр Шмигаль додав, що в Україні було створено групу з питань розмінування. Її очолює міністр економіки Юлія Свириденко. А член дорадчої групи – посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда. Він був присутнім на форумі.



Мацуда припустив, що 80% замінованих українських територій мають бути розміновані протягом 10 років. Досвід України буде зразком для інших країн після бойових дій. Японія готова надати обладнання та спеціалістів для розмінування, вже 30 техзасобів передали, ще 20 Україна отримає найближчим часом.



Глава групи з питань розмінування Юлія Свириденко розповіла, що в Україні 12 167 домогосподарств уже очищено і є 4-річний план з розмінування. Водночас через забруднення сільськогосподарських земель аграрії з початку війни вже втратили 31,5 млрд доларів.