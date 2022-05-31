Для перемоги України потрібні зусилля

"По-перше, висновки робити ще рано. По-друге, я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже скоро закінчиться, що ми вже перемогли, що у квітні місяці святкуватимемо, - говорили небезпечні речі. На жаль, війна ще буде продовжуватися, і нам до перемоги багато чого потрібно зробити. Нам дуже важко на фронті, точаться бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни. Доки вони не закінчаться, поки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання росії щодо знищення нашої держави ніхто не скасовував. І з цим треба жити, і всі наші рішення мають ухвалюватися з розумінням цієї аксіоми" - Олексій Данилов.