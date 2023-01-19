"Для перемоги потрібна техніка": Зеленський у Давосі закликав надати Україні танки

11:17 19 січня Київ, Україна





Про це заявив президент Володимир Зеленський під час українського сніданку у Українські Сили оборони стійко протидіють російському вторгненню, проте для перемоги Україні потрібна не лише мотивація військових, а й зброя та техніка.Про це заявив президент Володимир Зеленський під час українського сніданку у Давосі

"Ми не можемо виїжджати лише на мотивованості, на моралі. Є конкретні речі, від яких залежить стійкість на полі бою. І на ці конкретні речі ми очікуємо", — зазначив він.

Гарант звернувся до партнерів із закликом надати Україні зброю та техніку, у тому числі танки.

"Я ще раз можу подякувати за допомогу нашим партнерам, але при цьому є такі моменти, коли не потрібно вагатися і не треба порівнювати. Наприклад, коли кажеш: "Я дам танки, якщо хтось інший також їх дасть. Я потужний у Європі, але я допоможу, якщо хтось поза Європою теж допоможе". Мені здається, що це не дуже правильно", - наголосив Зеленський.

Політик наголосив, що Україні потрібно просуватися на полі бою.

"А для цього потрібна техніка. Системи, які можуть працювати на велику дистанцію. І ми говоримо зараз не про рф. Хоча всі розуміють, що любові в українців до росіян після того, що вони тут зробили, не буде, але ми говоримо про тимчасово окуповані наші території", - сказав глава держави.

Він додав, що Україні необхідно захищати свої слабкі місця, зокрема, зменшуючи загрозу з повітря.