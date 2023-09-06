Для ООН недостатньо фактів для визнання геноцидом дій росії в Україні

Організація Об'єднаних Націй (ООН) заявила, що на цей момент у неї недостатньо доказів, щоб назвати геноцидом те, що відбувається в Україні.
Міжнародна комісія ООН, яка займається розслідуванням порушень в Україні, наголосила, що продовжить пошуки доказів, що підтверджують події, які б відповідали юридичним критеріям, встановленим у Конвенції про геноцид.
Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе зазначив, що згідно з Конвенцією геноцид визначається як дії, які здійснюються з наміром і спрямовані на знищення певної групи людей фізичними чи біологічними засобами.
За його словами, для визнання геноциду необхідно довести, що росія навмисне прагне знищити українців як націю.
Ерік Мьосе також підкреслив, що розслідування триватиме і ООН продовжуватиме зусилля з пошуку доказів цілеспрямованих вбивств українців.
Він також зазначив, що комісія розглядатиме заяви, що з'явилися у російських ЗМІ щодо підбурювання до геноциду.
Міжнародна комісія ООН, яка займається розслідуванням порушень в Україні, наголосила, що продовжить пошуки доказів, що підтверджують події, які б відповідали юридичним критеріям, встановленим у Конвенції про геноцид.
Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе зазначив, що згідно з Конвенцією геноцид визначається як дії, які здійснюються з наміром і спрямовані на знищення певної групи людей фізичними чи біологічними засобами.
За його словами, для визнання геноциду необхідно довести, що росія навмисне прагне знищити українців як націю.
Ерік Мьосе також підкреслив, що розслідування триватиме і ООН продовжуватиме зусилля з пошуку доказів цілеспрямованих вбивств українців.
Він також зазначив, що комісія розглядатиме заяви, що з'явилися у російських ЗМІ щодо підбурювання до геноциду.
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