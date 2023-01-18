Для знешкодження всіх вибухових пристроїв за ЗАЕС потрібно 2 місяці

Після звільнення Запорізької АЕС та Енергодару українським силам знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв.
Про це заявили в "Енергоатомі".
Це пов'язано з тим, що окупанти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ, наголосили в "Енергоатомі".
Цей час також необхідний для проведення фахівцями Енергоатому перевірки стану обладнання та споруд атомної станції та прилеглої території.
Про це заявили в "Енергоатомі".
Це пов'язано з тим, що окупанти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ, наголосили в "Енергоатомі".
Цей час також необхідний для проведення фахівцями Енергоатому перевірки стану обладнання та споруд атомної станції та прилеглої території.
Крім того, Росатому не вистачає персоналу, оскільки українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російських фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС”, - йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" наголосили, що через простої ЗАЕС та зупинення всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем та обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їхньої роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, лише споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби).
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