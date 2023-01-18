Для знешкодження всіх вибухових пристроїв за ЗАЕС потрібно 2 місяці

15:50 18 січня Київ, Україна

Після звільнення Запорізької АЕС та Енергодару українським силам знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв.

Про це заявили в "Енергоатомі".

Це пов'язано з тим, що окупанти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ, наголосили в "Енергоатомі".

Цей час також необхідний для проведення фахівцями Енергоатому перевірки стану обладнання та споруд атомної станції та прилеглої території.
 
"Зараз рашисти не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджені, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби".

Крім того, Росатому не вистачає персоналу, оскільки українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російських фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС”, - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що через простої ЗАЕС та зупинення всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем та обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їхньої роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, лише споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби).
 
"У разі пошкодження останньої лінії, яка з'єднує ЗАЕС з вітчизняною енергосистемою, станція перейде в режим блекауту та вмикаються дизель-генератори. У такому аварійному режимі ЗАЕС після ворожого обстрілу працювала вже п'ять разів. На щастя, жодного разу не відбулося відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії", - наголосили у держкомпанії.
 
"Відновлення безпеки Запорізької АЕС та повернення її до нормального стану можливе лише після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників та передачі контролю над ЗАЕС її легітимному оператору - НАЕК "Енергоатом", - додали в "Енергоатомі".