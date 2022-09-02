Для мирних переговорів з рф необхідно кілька факторів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для початку мирних переговорів з рф необхідно кілька факторів.
Про це він сказав під час виступу на економічному форумі Амброзетті.
"Ключове питання полягає в тому, чи існує сьогодні момент переговорів. Його сьогодні не існує, і не існувало довгі роки до цього. Агресія росії почалася не вчора, війна триває вісім років. Тому має виявитися бажання росії вирішувати питання не війною і не вбивствами". Поки що вона хоче вирішувати все силою", - зазначив Зеленський.
За його словами, щоб поновилися переговори, росія повинна зупинити спроби захоплення українських територій. Ще один важливий пункт – це бажання миру.
Як зазначив Зеленський, росіяни повинні відчувати, що винні у цій війні, у своєму виборі, винні у мовчанні. За словами президента, громадянам росії слід розуміти, що немає іншої альтернативи тій, коли російські війська вийдуть з чужої землі.
Раніше в ОП заявили, що переговори з росією про припинення війни невигідні, оскільки будь-яке тимчасове перемир'я означатиме продовження агресії з боку росії в майбутньому.
Про це він сказав під час виступу на економічному форумі Амброзетті.
"Ключове питання полягає в тому, чи існує сьогодні момент переговорів. Його сьогодні не існує, і не існувало довгі роки до цього. Агресія росії почалася не вчора, війна триває вісім років. Тому має виявитися бажання росії вирішувати питання не війною і не вбивствами". Поки що вона хоче вирішувати все силою", - зазначив Зеленський.
За його словами, щоб поновилися переговори, росія повинна зупинити спроби захоплення українських територій. Ще один важливий пункт – це бажання миру.
Як зазначив Зеленський, росіяни повинні відчувати, що винні у цій війні, у своєму виборі, винні у мовчанні. За словами президента, громадянам росії слід розуміти, що немає іншої альтернативи тій, коли російські війська вийдуть з чужої землі.
Раніше в ОП заявили, що переговори з росією про припинення війни невигідні, оскільки будь-яке тимчасове перемир'я означатиме продовження агресії з боку росії в майбутньому.
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