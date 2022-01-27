Для Держкосмосу розроблений п'ятирічний план розвитку

07:22 10 травень Київ, Україна

Починаючи з 2018 року Державне космічне агентство і вся галузь живуть без програми. Для втілення в життя нової програми, яка розрахована на 5 років, буде потрібно 3 мільярди гривень щорічно.



Про це повідомив глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.



За його словами, ключові цілі програми:



- Вступ до Європейського космічного агентства.



- Створення українського



- Створення супутникового угруповання семи українських супутників.



- Вихід на орбіту супутника Січ-2-30. Запуск відбудеться зі пускового майданчика SpaceX.



На цей момент супутник вже зібраний і проходить випробування і перевірки. Це один із спільних проєктів з Європейським космічним агентством, він буде включений в європейську програму з обміну супутниковими даними.



Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування, тобто це фотографування поверхні Землі з космосу.



Цілі супутників: оборона, економічна безпека, раннє виявлення катастроф (пожеж, повеней), прогнозування врожаїв.



Також глава Держкосмосу вказує на те, що супутники орієнтовані на реалізацію завдань центральних органів виконавчої влади. Про це повідомив глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.- Вступ до Європейського космічного агентства.- Створення українського космодрому - Створення супутникового угруповання семи українських супутників.- Вихід на орбіту супутника Січ-2-30. Запуск відбудеться зі пускового майданчика SpaceX.На цей момент супутник вже зібраний і проходить випробування і перевірки. Це один із спільних проєктів з Європейським космічним агентством, він буде включений в європейську програму з обміну супутниковими даними.Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування, тобто це фотографування поверхні Землі з космосу.Цілі супутників: оборона, економічна безпека, раннє виявлення катастроф (пожеж, повеней), прогнозування врожаїв.Також глава Держкосмосу вказує на те, що супутники орієнтовані на реалізацію завдань центральних органів виконавчої влади.

"Можна запобігти несанкціонованому використанню лісових масивів, вирубування лісів, використання водних ресурсів, пожежі, адже завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема тільки починається", - відзначає глава Державного космічного агентства.

Програма вимагає 15 млрд гривень на п'ять років, тобто близько 3 мільярдів щорічно.