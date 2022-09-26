Для швидкого завершення війни Україні потрібні німецькі Leopard 2 - Подоляк

18:19 26 вересня Київ, Україна

Україна потребує підтримки партнерів, зокрема представлення сучасного озброєння.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькій службі новин "Tagesschau.de", цитує сайт ВП.

"Якщо ми інтенсивно прориватимемо лінію оборони російської армії, наступним кроком буде повернення територій і знищення збройних сил Росії. А для цього потрібна певна кількість бронетехніки, танки . Але це не повинні бути неефективні радянські танки - ні Т-55, ні Т-64 , навіть Т-72. Ось чому ми говоримо нашим партнерам, зокрема Німеччині: якщо ви хочете взяти на себе лідерську роль, якщо ви хочете, щоб ми мали менше втрат, і якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася швидше, тоді дайте нам Leopard 2",- йдеться у повідомленні.

Радник Єрмака зазначив, що українські військові можуть дуже швидко навчитися користуватись новою зброєю будь-якої складності, що вже неодноразово доводили.



Подоляк констатував, що зараз українські військові на фронті ефективно використовують майже всі типи артилерії, яких навіть не було близько до початку повномасштабної війни.



Радник керівника ВП переконаний: той факт, що Росія є ядерною державою, не повинен зупиняти Україну в захисті своєї території.