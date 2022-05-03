Директором Укроборонпрому став глава Херсонської ОДА

10:51 03 грудня Київ, Україна

Кабмін погодив звільнення Юрія Гусєва з займаної посади голови Херсонської ОДА вчора, 2 грудня, і вже сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про його призначення на пост гендиректора Укроборонпрому.

Про це йдеться в президентському указі №532/2020 від 3 грудня.



Чутки про зняття Юрія Гусєва з посади губернатора в Херсоні ходили практично з дня його призначення. Однак до "Укроборонпрому" чиновник все-таки ближче, ніж безпосередньо до Херсонської області. У 2015 - 2016 роках він обіймав посаду заступника міністра оборони України і навіть фігурував у справах про завищення ціни при закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

А безпосередньо з областю його пов'язує тільки навчання в місцевому університеті та посада президента "Міжнародного об'єднання Земляцтва Херсонщини", яку він зайняв, ставши місцевим губернатором.



