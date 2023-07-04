Дипломи в росії видаються тільки з повісткою в армію

09:20 04 липня Київ, Україна

У росії випускникам видають дипломи лише разом із повісткою в армію. Подібна практика також поширилась на випускників коледжів у регіоні Інгушетія.



Інформацію про це опублікувало місцеве видання, посилаючись на джерело в одному з навчальних закладів.



Уточнюється, що таке нововведення було запроваджено після того, як директор коледжу в селі Нижні Ачалуки похвалився голові республіки про те, що завдяки цій методиці до армії було призвано 30 студентів із його навчального закладу. Ця ідея знайшла підтримку у районних адміністраціях та військкоматах.



Наразі диплом можуть забрати лише особисто випускники, оскільки керівництво коледжів відмовляється надсилати документи поштою або передавати їх родичам чи довіреним особам.

"Для отримання диплома тобі необхідно підписати повістку в армію. Інакше диплом не буде виданий. Тобто отримання повістки означає, що на вас чекає служба в армії, а відмова від повістки - це запрошення до в'язниці", - заявив один із співрозмовників видання.



Якщо випускник відмовляється підписувати повістку, складається відповідний акт, що супроводжується юридичними наслідками. У такому разі студенту загрожує штраф у розмірі від 500 до 3000 рублів за статтею "невиконання обов'язків з військового обліку". Повторна відмова може спричинити кримінальну відповідальність за "ухилення від служби" та покарання у вигляді позбавлення волі тривалістю до двох років.