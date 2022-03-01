Дипломати влаштували страйк під час виступу Лаврова на Конференції з роззброєння

Дипломати десятка країн залишили залу Ради ООН з прав людини перед виступом міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який не зміг приїхати до Швейцарії через те, що держави Євросоюзу відмовилися пропускати його літак, виступив із відеозверненням до учасників конференції з роззброєння, що проходить у Женеві.
Запис був продемонстрований практично порожній залі. На знак протесту проти нападу Росії на Україну практично всі делегації залишили зал засідань. Усередині залишилися представники лічених держав, зокрема, Ємену, Тунісу, Сирії та Венесуели. Інші дипломати вийшли у фойє та влаштували овацію представнику України Євгенії Філіппенку.
Тим часом російський міністр заявив: існує небезпека, що Україна стане володарем ядерної зброї, що становитиме небезпеку для глобальної безпеки. Росію він назвав відповідальним членом міжнародної спільноти. Про те, що Україна 1994 року відмовилася від ядерної зброї під гарантії територіальної цілісності, він не згадав.
У записі вислухали Лаврова та на засіданні Ради ООН з прав людини. Тут чиновник заявив, що принцип територіальної цілісності до "київського уряду" не застосовується, оскільки він, нібито, не репрезентує весь народ і нехтує правами людини.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який не зміг приїхати до Швейцарії через те, що держави Євросоюзу відмовилися пропускати його літак, виступив із відеозверненням до учасників конференції з роззброєння, що проходить у Женеві.
Запис був продемонстрований практично порожній залі. На знак протесту проти нападу Росії на Україну практично всі делегації залишили зал засідань. Усередині залишилися представники лічених держав, зокрема, Ємену, Тунісу, Сирії та Венесуели. Інші дипломати вийшли у фойє та влаштували овацію представнику України Євгенії Філіппенку.
Тим часом російський міністр заявив: існує небезпека, що Україна стане володарем ядерної зброї, що становитиме небезпеку для глобальної безпеки. Росію він назвав відповідальним членом міжнародної спільноти. Про те, що Україна 1994 року відмовилася від ядерної зброї під гарантії територіальної цілісності, він не згадав.
У записі вислухали Лаврова та на засіданні Ради ООН з прав людини. Тут чиновник заявив, що принцип територіальної цілісності до "київського уряду" не застосовується, оскільки він, нібито, не репрезентує весь народ і нехтує правами людини.
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