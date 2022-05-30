Дипломати ЄС виключили з набору санкцій заборону купівлі нерухомості для росіян

11:11 30 травня Київ, Україна

Не домовившись про заборону на танкерні перевезення російської нафти та не погодивши навіть часткове нафтове ембарго, дипломати Євросоюзу під тиском Кіпру виключили із набору заходів заборону на купівлю нерухомості для росіян.



Передбачалося, що під санкції потраплять будь-які угоди з громадянами росії, включаючи тих, хто постійно проживає в ЄС.



Про це повідомили Bloomberg джерела, знайомі із ситуацією.



Раніше Кіпр вже заблокував заборону на транспортування російської нафти під прапорами країн ЄС, а також заборону надання громадянам росії та російським компаніям консультаційних та бухгалтерських послуг.



За даними ЦБ росії, російські резиденти припаркували на Кіпрі 172 млрд доларів - суму, що в 7 разів перевищує ВВП острова. У результаті Кіпр став головною «офшорною» скарбничкою російських грошей та акумулював майже 20% чистого відтоку капіталу із країни за останні 20 років.



Вторгнення в Україну та хвиля санкцій вже вдарили по кіпрській економіці. Частина аудиторських компаній, які активно працювали з росіянами, зіштовхнулися з проблемами при виплаті зарплат співробітникам, пише Cyprus Mail.



Президент Федерації забудовників Кіпру (OSEOK) Стеліос Гавриил 17 травня заявив про ризики колапсу будівельної галузі, що забезпечує 6% національного ВВП і страждає від різкого зростання цін на будматеріали, енергію та логістику.