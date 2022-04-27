Дипломатичний казус між Чорногорією і Сербією

Дипломатичний казус склався між дружніми раніше Чорногорією і Сербією. Як стало відомо, в суботу, 28 листопада, Чорногорський МЗС офіційно заявив про те, що посол Сербії Володимир Божович оголошений персоною нон грата і йому належить покинути країну.

У МЗС заявили, що сербський дипломат протягом довгого часу втручався у внутрішні справи Чорногорії, незважаючи на неодноразові попередження про неприпустимість такої поведінки.

Божович називав рішення скупщини (парламенту) про об'єднання з Сербією в 1918 році "звільненням" і "вільною волею" чорногорського народу. Чорногорський МЗС вказав, що в 2018 році парламент країни прийняв резолюцію про скасування рішення підгорицької скупщини, тому висловлювання посла Сербії принижують чинний чорногорський парламент.

Через кілька годин Сербія оголосила персоною нон грата посла Чорногорії в Бєлграді Тарзана Мілошевича, керуючись принципом взаємності. Сербське міністерство закордонних справ наказало дипломату покинути країну протягом 72 годин.

Як відомо, до проголошення незалежності в 2006 році Чорногорія входила до складу конфедеративної держави Сербія і Чорногорія. І Сербія, і Чорногорія є кандидатами на вступ до Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що Сербія і Косово домовилися про економічне зближення. Відповідний документ підписали в Білому домі в присутності президента США Дональда Трампа, який заявив про "історичний день".