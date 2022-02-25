Як заявив сьогодні, 28 травня, в ефірі Latvijas Radio посол Латвії в Білорусі Ейнарс Семаніс, дипломатичні відносини Латвії з Білоруссю заморожені. Після інциденту з біло-червоно-білим прапором в Ризі він був змушений покинути Мінськ через припинення роботи посольства Латвії в Білорусі.

За словами Семаніса, латвійські дипломати не поміщені в чорний список Білорусі, це дає надію на нормалізацію відносин двох країн.

Посол Латвії порівняв ситуацію між двома країнами з подіями в жовтні 2020 року, коли Білорусь вимагала у Польщі і Литви відкликати своїх послів на консультацію. Тоді робота посольств Литви і Польщі не була перервана, а посольства Латвії в Мінську - припинена, зазначив Семаніс. Ситуація з відносинами Латвії та Білорусі - "дуже погана і дуже сумна", додав посол.

Семаніс підкреслив, що обидві країни підписали міжнародні угоди з прав людини, тому Латвія не може бути байдужа до подій, що відбуваються в Білорусі.

Нагадаємо, що Семанісу запропонували покинути Білорусь після того, як 24 травня біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija в Ризі, де вивішені прапори країн - учасниць чемпіонату світу з хокею, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич і голова Ризької думи Мартіньш Стакіс замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей назвав інцидент з прапором Білорусі в Ризі "актом державного вандалізму", повідомляло білоруське держагентство БЕЛТА.