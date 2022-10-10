Диктатори лукашенко та путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ

Про це лукашенко заявив на нараді з питань безпеки, передає «Белта».

«У зв'язку із загостренням на західних кордонах союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання російської федерації та республіки білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо використовувати угрупування союзної держави», — заявив лукашенко.

За його словами, Київ розпочав процес відкриття другого фронту – проти білорусі.

« Україна готується завдати удару по білорусі: «Вчора вже неофіційними каналами нас попередили про завдання удару по білорусі з території України. Як було заявлено: „Ми зробимо так, що це буде Кримський міст-2“. Моя відповідь була простою: „Доведіть президентові України та іншим божевільним, що Кримський міст їм здасться квіточками, якщо вони торкнуться своїми брудними руками хоч одного метра нашої території“», заявив білоруський диктатор.

Лукашенко також доручив КДБ "провести всі необхідні заходи контртерористичного характеру".

Голова ОП Андрій Єрмак прокоментував марення лукашенка.

"Тут дехто розповідає "звідки готувався напад". Ми давно розуміли, що неадекватність там переможе логіку, тож готувалися до можливих ворожих дій.



Але я маю риторичне запитання: чи готові вони до наслідків власних рішень? І чи оцінюють масштаб наслідків для них?" - написав Єрмак.