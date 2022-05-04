Діяльність проросійських партій в Україні заборонена

Сьогодні, 3 травня, Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні.
За відповідне рішення проголосувало 330 народних депутатів.
Про це повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.
Про це повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.
Також Железняк прокоментував, чи депутати колишньої ОПЗЖ голосували за цей закон.
Нагадаємо, нещодавно парламент врегулював процедуру заборони, розпуску та примусової ліквідації політичних партій (№7172). Приводом для цього стала популяризація чи пропаганда органів держави-агресора, її посадових осіб, осіб та організацій, які контролює держава-агресор.
Тим самим під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію рф проти України, анексію українських територій та виправдовують порушення територіальної цілісності та суверенітету України.
Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій, серед яких і ОПЗЖ.
Тим самим під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію рф проти України, анексію українських територій та виправдовують порушення територіальної цілісності та суверенітету України.
Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій, серед яких і ОПЗЖ.
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