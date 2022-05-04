Діяльність проросійських партій в Україні заборонена

14:46 03 травня Київ, Україна

Сьогодні, 3 травня, Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні.





Про це повідомляє нардеп від "Голосу" За відповідне рішення проголосувало 330 народних депутатів.Про це повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

Рада заборонила діяльність проросійських партій (7172-1). 330 голосів", - написав він.

Також Железняк прокоментував, чи депутати колишньої ОПЗЖ голосували за цей закон.

"Ну, по-перше, ніхто правки не порушував і не блокував. По-друге, "За" проголосувало 17 екс-ОПЗЖ: 12 депутатів із нової групи ("Платформа за життя та мир") та ще 5 депутатів із ОПЗЖ, які зараз позафракційні", - додав нардеп.

Нагадаємо, нещодавно парламент врегулював процедуру заборони, розпуску та примусової ліквідації політичних партій (№7172). Приводом для цього стала популяризація чи пропаганда органів держави-агресора, її посадових осіб, осіб та організацій, які контролює держава-агресор.



Тим самим під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію рф проти України, анексію українських територій та виправдовують порушення територіальної цілісності та суверенітету України.



Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій, серед яких і ОПЗЖ.