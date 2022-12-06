Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: що до нього може увійти

09:09 06 грудня Київ, Україна

Європейська комісія активізує підготовку дев'ятого пакету санкцій проти Росії: під обмеження можуть потрапити близько 180 фізичних та юридичних осіб, а також російський сектор безпілотних літальних апаратів (БПЛА).



Про це повідомляє Bloomberg та Politico з посиланням на власні джерела.



Зазначається, що в ЄС також планується вжити заходів щодо технологічного, фінансового та медійного секторів російської федерації.



На посиленні санкцій і ухваленні дев'ятого пакету наполягали Польща та країни Балтії, які вважають "надто щедрими" для Росії пропозиції Євросоюзу щодо обмеження цін на російську нафту.



За інформацією джерел Politico, угода щодо санкцій може бути досягнута досить швидко – напередодні засідання Ради із закордонних справ та саміту ЄС, яке відбудеться 12 грудня.





