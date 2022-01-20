Деталі прес-конференції Ентоні Блінкена у Києві

19:02 19 січень Київ, Україна





Блінкен прокоментував повідомлення деяких ЗМІ, що Захід нібито відмовився від наміру відключення РФ від SWIFT на можливе вторгнення в Україну. Він наголосив, що



За його словами, США та G7, ЄС та НАТО дають чітке розуміння Росії про серйозні наслідки у разі нападу, проте висловив сподівання, що цього не станеться.. І тут він пообіцяв, що США надасть Україні додаткову допомогу для оборони. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, перебуваючи з візитом в Україні, провів спільну прес-конференцію із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.Блінкен прокоментував повідомлення деяких ЗМІ, що Захід нібито відмовився від наміру відключення РФ від SWIFT на можливе вторгнення в Україну. Він наголосив, що США разом з Україною та союзниками з ЄС напрацювали чималий пакет санкцій. Йдеться, зокрема, про такі компоненти як: фінансовий, економічний та експортний. Блінкен наголосив на важливості розробки великого пакету санкцій, який включав би заходи, що не застосовувалися раніше, тобто з 2014 року.За його словами, США та G7, ЄС та НАТО дають чітке розуміння Росії про серйозні наслідки у разі нападу, проте висловив сподівання, що цього не станеться.. І тут він пообіцяв, що США надасть Україні додаткову допомогу для оборони.

«Ми працюємо не лише у тісних консультаціях із європейськими партнерами, а й у тих галузях, де це має статися. Я сподіваюся, що до цього не дійде, але якщо це станеться, ми діятимемо скоординовано та цілеспрямовано, щоб Росія відчула наслідки», – додав американський чиновник.

Також він зазначив, що обов'язково поінформує Україну після зустрічі із головою російського Міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим у Женеві 21 січня.



Окремо Блінкен заявив, що очікує на швидке призначення посла США в Україні.



Згадав держсекретар і про важливість обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, закликавши комісію з відбору керівника САП нарешті завершити фінальний етап цього конкурсу.