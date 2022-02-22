Десять членів ВРП добровільно пішли з посад

15:23 22 лютий Київ, Україна

Десять членів Вищої ради правосуддя (ВРП) достроково склали повноваження за власним бажанням, вкотре вказавши, що вважають призначення перевірки доброчесності недотриманням норм закону.



Про це повідомили у ВРП.

“Можливість подальшого безперебійного функціонування ВРП за таких обставин (проведення перевірки – ред.) ставиться у пряму залежність від рішень та дій Етичної ради, адже передбачена законом ймовірність усунення нею з посади хоча б одного члена ВРП буде наслідком припинення діяльності у зв'язку з відсутністю кворуму цього конституційного органу", – йдеться у повідомленні ВРП.

Початок оцінки чинних членів ВРП, як пояснює голова Етичної ради Лев Кішакевич, не веде до усунення з посади та зупинення їхніх повноважень, адже це можливо лише після завершення оцінки, проведення співбесіди та у разі встановлення невідповідності критеріям доброчесності та професійної етики.



Вища рада правосуддя – незалежний орган державної влади та суддівського управління, який, згідно із законодавством, має стежити за незалежністю судової влади та тим, щоб вона працювала на основі відповідальності та підзвітності перед суспільством. Проте члени ВРП неодноразово ігнорували інформацію про кричущі порушення суддів.



З серпня минулого року ВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів через відсутність, як пояснюють там, закону про порядок призначення членів органу, який має допомогти її реформувати. Розгляд дисциплінарних скарг і до ухвалення закону відбувався неналежним чином, а тому відстрочення цього процесу до обрання нової ВРП не є критичним, пояснюють фахівці.



За словами голови правління фонду DEJURE Михайла Жернакова, наразі до складу ВРП входять щонайменше 4 члени, щодо доброчесності яких є сумніви у активістів, а саме Оксана Блажевська, Віктор Грищук, Віталій Саліхов та Інна Плахтій. Щодо них Етична рада має провести перевірку.

“До кожного з них у суспільства є претензії, цікаво буде подивитися, як їх оцінить Етична рада. Тепер у ВРП 16 вакансій, які мають бути заповнені, знову-таки, через Етичну раду”, – каже Жернаков та зазначає, що орган, за розрахунками, має оновитись більше, ніж на три чверті.

Ще щодо одного члена ВРП та голови Верховного Суду Всеволода Князєва перевірка не проводитиметься.



Нагадаємо, що ВРП відправляє у відставку замість звільнення суддів, причетних до смертельних ДТП у стані алкогольного сп'яніння та виправдання людей, яких звинувачували у сепаратизмі. Через відправку у відставку замість звільнення з бюджету таким суддям виплачують вихідну допомогу у розмірі трьох місячних зарплат та довічне утримання.



За підрахунками активістів, щороку через цю "схему" українці витрачають із бюджету щонайменше 30 мільйонів гривень.