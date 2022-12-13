"Дешевше, ніж блекають": Зеленський закликав надати електрику, газ і направити місії на енергоінфраструктуру

14:39 13 грудня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський закликав надати Україні аварійну підтримку з боку європейської енергосистеми, а також надіслати спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури та інші необхідні Україні речі для проходження зими на тлі російських атак.



Про це він сказав під час звернення до лідерів країн на саміті енергетичного "Рамштайну" у Франції.

"Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми. Тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну. Обсяг — до двох гігават.. Щоб це стало можливим, потрібне рішення євромережі операторів системи передачі електрики. Така підтримка може коштувати близько 800 мільйонів євро у поточних цінах. Це суттєво. Але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блікаут в Україні", – наголосив глава держави.

Президент також озвучив кілька пунктів, які допоможуть Україні зберегти енергосистему. Україна потребує такого обладнання:

трансформери,

обладнання для відновлення високовольтних мереж,

газотурбінні та газопоршневі енергоблоки

Також Зеленський закликав Євросоюз за аналогією до спостережних місій МАГАТЕ, які домовлено направити на всі атомні станції України, направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, задіяні в енергозабезпеченні України, від яких безпосередньо залежить стабільність усього регіону.



Зеленський зазначив, що через руйнування військами Росії електростанцій Україна змушена використовувати більше газу цієї зими, ніж це передбачалося.

"І як наслідок — ми потребуємо підтримки та закупівлі близько 2 мільярдів кубометрів газу. Це також необхідний елемент нашої стабільності, який потребує вашого лідерства", - зазначив глава держави.

Він зазначив, що іншим практичним результатом конференції могла б стати домовленість щодо фінансування проекту із закупівлі 50 мільйонів LED-ламп для України.



Крім того, він наголосив на необхідності створення спеціального постійного механізму координації зусиль, "який дозволить давати своєчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору".

"Поки що ми, на жаль, ще не маємо такої сучасної системи ППО, яка могла б збивати 100% російські ракети і дрони, але ми можемо створити таку систему прийняття рішень, яка зможе на 100% позбавити сенсу терористичну тактику Росії", - вважає Зеленський. .

За його словами, "коли буде гарантовано енергостійкість України у весь цей зимовий період, коли буде гарантовано, що не з'являться нові хвилі масової міграції з нашої країни до ваших країн, буде гарантовано і те, що росії не допоможуть жодні удари, ніякі блекаути", ніякі пошуки зброї десь в Ірані чи інших місцях, Росії доведеться думати, як зупинити агресію".