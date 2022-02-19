Депутати ВРУ вимагають скасування дипломатичних відносин з Білоруссю

12:01 24 травень Київ, Україна

Українські депутати з міжфракційного об'єднання (МФО) Верховної Ради "За демократичну Білорусь" наполягають на припиненні усіляких дипломатичних контактів з Білоруссю доти, поки на чолі країни стоїть незаконний самопроголошений лідер Олександр Лукашенко



Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст заяви, оприлюдненої нардепом з фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком.

"Міжфракційне об'єднання Верховної Ради "За демократичну Білорусь" закликає... на час, поки владу в Білорусі силою утримує диктатор Олександр Лукашенко, офіційно визнати білоруський режим таким, що представляє загрозу міжнародній безпеці, припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, крім як в питаннях біженців та політв'язнів", - наголошується в заяві МФО в зв'язку з затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Депутати вимагають негайно припинити імпорт електроенергії з Білорусі, будь-яке авіасполучення з Білоруссю або над Білоруссю і підготувати новий пакет санкцій РНБО щодо білоруських чиновників, включаючи Лукашенка. Крім того, члени міжфракційного об'єднання пропонують на офіційному рівні назвати Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" і використовувати це визначення в офіційній документації.