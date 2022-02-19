Депутати ВРУ вимагають скасування дипломатичних відносин з Білоруссю

Українські депутати з міжфракційного об'єднання (МФО) Верховної Ради "За демократичну Білорусь" наполягають на припиненні усіляких дипломатичних контактів з Білоруссю доти, поки на чолі країни стоїть незаконний самопроголошений лідер Олександр Лукашенко.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст заяви, оприлюдненої нардепом з фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком.
Депутати вимагають негайно припинити імпорт електроенергії з Білорусі, будь-яке авіасполучення з Білоруссю або над Білоруссю і підготувати новий пакет санкцій РНБО щодо білоруських чиновників, включаючи Лукашенка. Крім того, члени міжфракційного об'єднання пропонують на офіційному рівні назвати Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" і використовувати це визначення в офіційній документації.
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