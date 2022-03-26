Депутати ВРУ прийняли закон про банки, який вимагав МВФ

12:43 30 червня Київ, Україна

Сьогодні більшістю депутатських голосів на засіданні ВРУ був прийнятий законопроєкт №4367, який має на увазі посилення контролю всередині банків в сфері управління ризиками.



Документ посилює відповідальність ради і правління банку за прийняті рішення. Встановлюються додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема, з приводу колективної придатності кожного з органів управління (ради і правління).



Підвищуються вимоги до організації системи внутрішнього контролю, зокрема, управління ризиками.



Передбачена нова структура капіталу банку (включно з буферами капіталу) і встановлюються вимоги до достатності ліквідності.



Закон також розширює повноваження Національного банку в сфері нагляду через здійснення ризикоорієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.



Кількість заступників глави НБУ зросте до шести осіб. Таке рішення пов'язане з розширенням повноважень нацрегулятора з курування небанківського фінансового сектора.



Також Рада 256 голосами прийняла законопроєкт №4546 про процедуру ліквідації банків.



Закон удосконалює деякі питання відшкодування шкоди (збитків) особами, пов'язаними з банком. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зможе укладати договір про добровільне відшкодування такого збитку або мирову угоду. Завдяки закону ФГВФО буде дієвим в питанні повернення активів банків-банкрутів.



Прописаний механізм повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації. У законі передбачили звільнення від сплати судового збору, державного мита, плати в сфері державної реєстрації.



Уточнюються деякі процедурні аспекти виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО, його органів, механізм правового захисту працівників-членів адміністративної ради фонду.



Нагадаємо, нещодавно в НБУ заявили про завершення кризи в банківській системі, через що вирішили скасувати введені раніше антикризові заходи.