Депутати ВРУ схвалили посилення санкцій за порушення правил перебування в Чорнобильській зоні

12:18 02 липня Київ, Україна

Депутатською більшістю, 269 голосами з 450, в першому читанні був прийнятий законопроєкт Кабінету Міністрів, відповідно до якого будуть збільшені штрафні санкції щодо осіб, порушників правил перебування в Чорнобильській зоні.



Зокрема, народні депутати проголосували за основу законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".



Перед голосуванням нардеп "Голосу" Олександра Устинова заявила, що законопроєкт потребує доопрацювання.



"Так, потрібно підвищувати штрафи. Але садити людей у в'язницю за те, що вони знаходяться в зоні відчуження, це ненормально", - підкреслила вона.



Закон авторства Кабінету Міністрів передбачає, що проникнення в зону відчуження або зону безумовного відселення без дозволу, або самовільне поселення в них, або знищення, пошкодження або перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон каратимуть штрафами або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.



Розмір штрафу складе від 1 тисячі до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 17 тисяч - 42,5 тисячі гривень.



Крім того, переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження продуктів рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів хочуть карати штрафом в розмірі від 17 тисяч до 42 500 гривень.