Депутати ВРУ не підтримали законопроєкти про тарифи на електроенергію

18:40 13 квітень Київ, Україна

Брак депутатських голосів став причиною провалу двох законопроєктів щодо зниження тарифів на електроенергію.



Так, проєктом постанови №4590 пропонувалося повернути пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кВт/год. За нього проголосували лише 174 нардепи з 226 необхідних.



Також депутати не підтримали проєкт постанови №4609 про звернення до Кабміну про скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на рік на підвищення тарифів на енергоносії. За нього проголосували лише 153 депутати.



Глава енергетичного комітету Ради Андрій Герус заявив, що комітет не підтримав цей проєкт постанови, заявивши, що немає сенсу дублювати одні й ті ж постанови.



Нагадаємо, з 1 січня в Україні скасували пільгові тарифи на електрику, в тому числі і за перші 100 кВт-год. Міненерго пояснило підвищення цін на електрику тим, що це допомогло уникнути стрімкого зростання цін з січня. Дані тарифи продовжили на квітень.