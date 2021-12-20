Депутати ВРУ мають намір зібрати позачергове засідання 13 і 15 квітня

11:51 12 квітень Київ, Україна

Позачергове засідання депутатів ВРУ відбудеться у вівторок і четвер, для проведення першого засідання необхідну кількість підписів уже зібрано.



Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Порядок денний звичайного пленарного тижня зрозумілий - це розгляд "земельних" законопроєктів. В разі позачергових засідань, вже зібрані підписи для проведення одного з них у вівторок, вже є більше ніж 150 підписів. Порядок денний цього засідання містить 12 питань", - розповіла Кравчук.

Парламент, зокрема, планує розглянути законопроєкти №5014 про внесення змін до законодавства щодо завершення 2020/2021 навчального року, що забезпечують додаткові соціальні та економічні гарантії в зв'язку з поширенням Covid-19, №4398 про реструктуризацію зобов'язань за валютними кредитами і адаптацію процедур неплатоспроможності фізичних осіб, №4399 про відповідні зміни до Податкового кодексу, а також №4210 про вдосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та держав-членів КС.



Разом з тим, Кравчук поінформувала, що формується і порядок денний позачергового засідання на четвер, 15 квітня, підписи щодо якого депутати збиратимуть протягом тижня.



За її словами, під час позачергового засідання в четвер, найімовірніше, Рада розгляне президентський законопроєкт про покарання у вигляді позбавлення волі за неправдиве декларування, проєкт закону про конституційну процедуру, а також законопроєкти щодо питань освіти, зокрема, скасування обов'язковості державної підсумкової атестації, і пакет проєктів, прийняття яких "дуже чекають валютні позичальники, оскільки 21 квітня закінчується мораторій на виселення з житла, і фактично реструктуризація торкнеться тих позичальників, які живуть саме в тому житлі, під яке вони взяли кредит".



Крім того, Кравчук повідомила, що фракція "Слуга народу" не проводитиме своє засідання в понеділок, 12 квітня, в зв'язку в карантинними обмеженнями в Києві.