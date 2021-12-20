Депутати ВРУ мають намір зібрати позачергове засідання 13 і 15 квітня

Позачергове засідання депутатів ВРУ відбудеться у вівторок і четвер, для проведення першого засідання необхідну кількість підписів уже зібрано.
Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Парламент, зокрема, планує розглянути законопроєкти №5014 про внесення змін до законодавства щодо завершення 2020/2021 навчального року, що забезпечують додаткові соціальні та економічні гарантії в зв'язку з поширенням Covid-19, №4398 про реструктуризацію зобов'язань за валютними кредитами і адаптацію процедур неплатоспроможності фізичних осіб, №4399 про відповідні зміни до Податкового кодексу, а також №4210 про вдосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та держав-членів КС.
Разом з тим, Кравчук поінформувала, що формується і порядок денний позачергового засідання на четвер, 15 квітня, підписи щодо якого депутати збиратимуть протягом тижня.
За її словами, під час позачергового засідання в четвер, найімовірніше, Рада розгляне президентський законопроєкт про покарання у вигляді позбавлення волі за неправдиве декларування, проєкт закону про конституційну процедуру, а також законопроєкти щодо питань освіти, зокрема, скасування обов'язковості державної підсумкової атестації, і пакет проєктів, прийняття яких "дуже чекають валютні позичальники, оскільки 21 квітня закінчується мораторій на виселення з житла, і фактично реструктуризація торкнеться тих позичальників, які живуть саме в тому житлі, під яке вони взяли кредит".
Крім того, Кравчук повідомила, що фракція "Слуга народу" не проводитиме своє засідання в понеділок, 12 квітня, в зв'язку в карантинними обмеженнями в Києві.
Разом з тим, Кравчук поінформувала, що формується і порядок денний позачергового засідання на четвер, 15 квітня, підписи щодо якого депутати збиратимуть протягом тижня.
За її словами, під час позачергового засідання в четвер, найімовірніше, Рада розгляне президентський законопроєкт про покарання у вигляді позбавлення волі за неправдиве декларування, проєкт закону про конституційну процедуру, а також законопроєкти щодо питань освіти, зокрема, скасування обов'язковості державної підсумкової атестації, і пакет проєктів, прийняття яких "дуже чекають валютні позичальники, оскільки 21 квітня закінчується мораторій на виселення з житла, і фактично реструктуризація торкнеться тих позичальників, які живуть саме в тому житлі, під яке вони взяли кредит".
Крім того, Кравчук повідомила, що фракція "Слуга народу" не проводитиме своє засідання в понеділок, 12 квітня, в зв'язку в карантинними обмеженнями в Києві.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі