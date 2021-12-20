Депутати посилили відповідальність керівників енергопідприємств

21:27 25 листопад Київ, Україна

Кабмін підтримав посилення відповідальності керівників енергопідприємств.

Про це повідомляє телеканал «Перший Діловий».



Згідно із запропонованими змінами, керівників енергопідприємств штрафуватимуть не лише за недотримання нормативно-правових актів. Наразі штрафні санкції будуть застосовуватись і за технічно-експлуатаційні порушення стану електромереж. Каратимуть також і за порушення режимів постачання енергії у сфері теплопостачання.



Крім цього, Міненергетики запропонувало штрафувати порушників за рецидиви, якщо вони будуть скоєні протягом року. Документ також передбачає запровадження штрафів за невиконання вимог посадових осіб Міненерго.





