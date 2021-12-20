Депутати посилили відповідальність керівників енергопідприємств

Кабмін підтримав посилення відповідальності керівників енергопідприємств.
Про це повідомляє телеканал «Перший Діловий».
Згідно із запропонованими змінами, керівників енергопідприємств штрафуватимуть не лише за недотримання нормативно-правових актів. Наразі штрафні санкції будуть застосовуватись і за технічно-експлуатаційні порушення стану електромереж. Каратимуть також і за порушення режимів постачання енергії у сфері теплопостачання.
Крім цього, Міненергетики запропонувало штрафувати порушників за рецидиви, якщо вони будуть скоєні протягом року. Документ також передбачає запровадження штрафів за невиконання вимог посадових осіб Міненерго.
Згідно із запропонованими змінами, керівників енергопідприємств штрафуватимуть не лише за недотримання нормативно-правових актів. Наразі штрафні санкції будуть застосовуватись і за технічно-експлуатаційні порушення стану електромереж. Каратимуть також і за порушення режимів постачання енергії у сфері теплопостачання.
Крім цього, Міненергетики запропонувало штрафувати порушників за рецидиви, якщо вони будуть скоєні протягом року. Документ також передбачає запровадження штрафів за невиконання вимог посадових осіб Міненерго.
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